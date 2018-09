“Ens han mentit tant que el vot del funcionari el tenen perdut”

Denuncia amb vehemència el paper d’Eva Descarrega al capdavant de funció pública. afirma que no està qualificada i assegura que tot hauria anat diferent amb un altre ministre

Representa el col·lectiu de funcionaris de l’Administració general presidint un sindicat que compta amb uns 220 afiliats. Denuncia la manera com DA ha tractat els treballadors públics els darrers anys i critica amb contundència la gestió de la ministra Eva Descarrega al capdavant de Funció Pública.



La llei de la Funció Pública, gran cavall de batalla del Govern, és a tràmit parlamentari. Esperen que s’aprovi aquesta legislatura?

Ja veurem si passarà o no. Si per al Govern la llei de la Funció Pública i les lleis laborals són les més importants del país, que Déu ens agafi confessats. En el moment d’entrar