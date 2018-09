Assegura que abans que s’esgoti la legislatura s’haurà localitzat l’espai on ubicar la clínica

Xavier Espot, ministre d’Afers Socials, va donar resposta a una de les reivindicacions que l’Associació per la malaltia de l'Alzheimer va fer ahir en el marc de la celebració del Dia internacional de la malaltia. El ministre va anunciar la creació d’un centre de dia d’atenció als malalts d’Alzheimer i va avançar que ja s’han “fet passes significatives perquè el centre es pugui posar en marxa”, com per exemple la cerca de la possible ubicació. Així, Espot s’ha compromès que abans que s’esgoti la legislatura ja es tindrà “localitzat” l’espai on s’ubicarà el centre d’atenció diürn.

Espot considera una “obligació” que