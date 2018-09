Ajudes a persones dependents

Inauguració d'un banc de productes de suport per a persones dependents Un servei del qual es beneficiaran principalment els usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària

Actualitzada 22/09/2018 a les 07:54

Carles Faneca Elisenda Pallarés Escaldes-Engordany

Xavier Espot també va inaugurar un banc de material de suport per a persones en situació de dependència que necessiten recursos. El banc, situat a dependències de l'escola Meritxell, presta el material de manera temporal i gratuïta, tot i que s’ha d’abonar un dipòsit de garantia. Els principals usuaris als quals va dirigit el banc són els del servei d'Atenció Domiciliària. D’entre els materials que s’ofereixen es troben, en gran mesura, caminadors i cadires giratòries per a la banyera, però també d’altres com llits articulats o cadires de rodes, tal com va assenyalar Teresa Llimós, la coordinadora del servei.