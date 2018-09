La connexió va quedar restablerta de manera generalitzada poc després

Un tall elèctric va provocar ahir a la tarda que llars i empreses es quedessin sense llum durant uns segons però també la caiguda del servei d’Internet, fet que va provocar que molts usuaris perdessin la connexió. Els fets van succeir pels volts de les cinc de la tarda. Andorra Telecom informava via Twitter que com a conseqüència de la fallida elèctrica (que va durar menys d’un minut, tal com va remarcar FEDA) alguns usuaris haurien de reiniciar els aparells ONT o el descodificador de la televisió per recuperar el servei. Poc després, fonts de l’empresa assenyalaven que els equips