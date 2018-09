Un acord amb Espanya permetrà al país obtenir sang dels bancs veïns

Carles Álvarez i la ministra espanyola van rubricar ahir un conveni de col·laboració

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, i l’homologa espa-nyola, María Luisa Carcedo, van signar ahir a Madrid un acord que contempla la promoció de la donació de sang i l’obtenció, processament i subministrament de components sanguinis per a l’ús transfusional. A la pràctica vol dir que Andorra, que no té un banc de sang propi, també podrà abastir-se de sang provinent de l’Estat veí del sud. L’acord complementa al conveni d’importació de productes sanguinis amb França, del 13 de novembre del 2017. Tal com va recordar el Govern, “a començament del 2017 es van iniciar les converses amb l’Estat