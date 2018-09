Francesc Camp avança que “ho veu bastant factible” i vol tancar la cartera “d’artistes de nivell” aquesta tardor

Turisme està treballant per organitzar un nou festival musical durant la primavera del 2019. Així ho va confirmar al Diari el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que va apuntar que la idea és traslladar al Principat el model de l’exitós festival català de Cap Roig en un període en què l’afluència de visitants no és massa elevada. “El que fem amb aquest festival està dins de la línia de tenir esdeveniments al país perquè ens aportin un plus d’oferta turística”, va dir, i va lamentar que “encara hi ha molt camí a recórrer en temporada baixa, especialment a