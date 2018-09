Detingut un motorista per donar positiu d'alcoholèmia de 2,21

El resident de 32 anys va patir un accident a la carretera de l'Obac, on no es va veure implicat cap altre vehicle

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:25

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut aquesta matinada un resident de 32 anys després de donar un resultat positiu al control pertinent de 2,21 grams d'alcohol per litre en sang. Els fets van tenir lloc passada la una i mitja de la matinada a la carretera de l'obac, quan el motorista, que conduia una motocicleta Suzuki GSX 750 amb matrícula andorrana, va tenir un accident a Escaldes-Engordany, on no es va veure implicat cap altre vehicle. El resident va patir contusions lleus, segons han informat des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Ahir també es va produir un altre accident, en el qual va resultar ferit lleu un motorista resident de setze anys. Els fets es van produir a les vuit del vespre a la rotonda de la Margineda amb el xoc entre una motocicleta Yamaha WR125 amb matrícula andorrana que conduïa el jove i un turisme Daewo Kalos, també amb plaques andorranes.