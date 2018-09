L’organització no té constància d’haver rebut cap denúncia per les protestes a favor de l’avortament a la festa major de la Seu d’Urgell

Arran Alt Urgell considera que les investigacions per a trobar responsables per les protestes a la Seu d’Urgell en favor de la despenalització de l’avortament a Andorra, així com de la crema d’una fotografia de Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, no són reals. “Pensem que la investigació que l’ajuntament afirma dur a terme és un teatre que han fet de portes enfora”, van manifestar membres de l’organització a aquest diari, i consideren que la intenció del consistori d’investigar les accions de la festa major de la Seu és per a “tranquil·litzar les influències que els han pressionat després que duguéssim a