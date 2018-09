Andorra Turisme posarà en marxa una prova pilot de bus turístic nocturn

Andorra Turisme proposa un itinerari especial de bus turístic nocturn els dies 27, 28 i 29 de setembre per celebrar el Dia mundial del turisme. Es tracta d’una prova pilot que servirà per analitzar si l’any que ve es posa en marxa aquesta nova oferta.

Serà la primera vegada que es fa una proposta turí́stica d’aquest tipus amb l’objectiu d’oferir una oportunitat ú́nica per descobrir el patrimoni natural i cultural del paí́s des d’una altra perspectiva i amb un recorregut que es farà de nit i amb la companyia d’un guia titulat. La ruta pretén donar a conè̀ixer indrets i espais