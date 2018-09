Un tall de llum provoca problemes d'Internet

Andorra Telecom informa que l'incidència ja està solucionada i FEDA assegura que tots els abonats tenen la línia restablerta

Actualitzada 20/09/2018 a les 18:27

Redacció Andorra la Vella

Un tall de llum generalitzat ha provocat la caiguda dels servidors d'Internet i ha fet que molts usuaris s'hagin quedat sense servei. Andorra Telecom ha informat que la connexió ja s'ha recuperat al complert. Pocs minuts després del tall ja hi havia 23.000 màquines que tornaven a estar operatives. Tanmateix, des de la companyia s'ha assenyalat que potser hi ha casos que per recuperar la funcionalitat de la fibra òptica o dels descodificadors de televisió és necessari que els usuaris reiniciïn el router.

FEDA ha explicat via Twitter que l'incidència que ha provocat el tall de subministrament elèctric s'ha produït a l'ETR de Ransol i que els tècnics han solucionat el problema "en menys d'un minut". L'empresa assegura que tots els abonats tenen ja la línia restablerta i demanen disculpes per les molèsties causades.