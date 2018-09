El responsable de la clínica Dermandtek afirma, però, que la situació al país és puntual i excepcional

El doctor Francisco López Gil opina que una situació “bastant excepcional” i que s’ha de resoldre aviat ha estat la causant del col·lapse actual de l’especialitat de dermatologia coberta per la CASS. I és que, per diferents motius, dels cinc facultatius que tenen convenció amb la Seguretat Social únicament una, la doctora Ester Zamora, tenia la consulta operativa. No obstant això, López Gil assenyala que les dificultats per cobrir l’especialitat no són una qüestió exclusiva d’Andorra. “Dermatologia és una especialitat amb molta demanda i hi ha més demanda que oferta”, diu el facultatiu, que sosté que la mateixa situació es