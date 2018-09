Actua destina 190.000 euros al suport de la petita i mitjana empresa

Els beneficiaris rebran fins a 6.000 euros per millorar el posicionament internacional de l'entitat

Actualitzada 20/09/2018 a les 13:23

La directora d'Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha anunciat que es destinaran 190.000 euros al programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa, a la roda de premsa d'avui. L'objectiu de l'entitat és donar suport a la transformació de les entitats andorranes "cap a una empresa d'alt valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment". Els beneficiaris de la subvenció rebran un import de fins a 6.000 euros per a la contractació de serveis que contribueixen a la digitalització, la innovació i el posicionament internacional de l'entitat. La dotació econòmica podrà cobrir fins al 80% dels serveis contractats per a aquest objectiu, en el cas de la subvenció aplicada als serveis contractats durant l'any 2018 no superarà, en cap cas, el 20% del cost total. Així mateix, un mateix beneficiari podrà sol·licitar més d'una subvenció del programa per serveis diferents però amb un màxim de 6.000 euros per al conjunt de serveis contractats.

D'aquesta dotació de 190.000 euros del programa, Actua destinarà 161.500 euros per empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros, i 28.500 euros per a entitats que facturin entre 350.000 euros i 1.500.000 euros. La presentació de sol·licituds estarà oberta des d'avui mateix fins al 14 de desembre, o bé fins que s'acabi el pressupost, i el lliurament de formularis i documentació es realitzarà a les oficines d'Actua al Prat del Rull.

D'una altra banda, el secretari d'Estat per la diversificació econòmica, Josep Maria Misó, ha anunciat que objectiu d'Actua per l'any vinent és renovar el programa i, en aquest sentit, ha apuntat que l'entitat ha inclòs el programa de subvencions al pressupost de 2019, que s'haurà d'aprovar posteriorment al Consell General.