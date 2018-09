Una cervesa, si us plau

Andorra és un dels països on beure cervesa és més econòmic, en especial si es compara amb el preu a França o a d’altres estats propers de l’Europa Central

La cervesa és una de les begudes més populars del món, i amb l’arribada de l’Oktoberfest, la festa popular alemanya on aquesta beguda és la gran protagonista durant dos mesos, a molts països es dispara el seu consum. Per a tractar de vigilar l’economia dels amants de la cervesa, han creat una guia que recopila el preu de la beguda alcohòlica a cada Estat europeu. Andorra és un dels països del continent on és més econòmic beure cervesa. Amb un preu de 2,50 euros, la cervesa al Principat és molt més barata que la d’altres països, i en especial en