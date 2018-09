La caminada popular del dia 29 transcorrerà pel Camí saludable dels Drets Humans

L’Associació Stop Violències ha valorat positivament l’inici de la campanya a les xarxes per a denunciar la penalització de l’avortament al Principat. Segons la presidenta de la plataforma, Vanessa Mendoza, les reaccions no han parat d’arribar en les dues primeres jornades. “Ahir vam rebre uns 1.300 retuits i alguna de les entrades del bloc ja portava més d’11.000 visualitzacions, un rècord per a nosaltres”, ha asse-nyalat Mendoza, que manifesta la importància del ressò, “perquè es vegi que algunes dones d’Andor­ra estem violentades”.

Mendoza, que assegura que també han notat una revifada quant als seguidors en els comptes de la plataforma a