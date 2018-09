La parada de bus del pàrquing del Parc Central, operativa

Substitueix la de La Poste, que es va eliminar per les obres de reordenació del trànsit a la zona

La nova parada d’autobusos ubicada a l’entrada de l’aparcament del Parc Central ja es troba operativa, segons fonts del comú d’Andorra la Vella. “La intenció era fer-ho durant l’inici del curs escolar, i així ha estat”, van assenyalar des de la corporació. La parada substitueix la que estava ubicada just al davant de La Poste i que es va haver d’eliminar després d’una sèrie de treballs d’arranjaments a la zona per a la reordenació del trànsit.

D’altra banda, el president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, va manifestar que “encara és molt d’hora per a valorar si els usuaris estan o