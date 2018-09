Gerard Cadena encapçala la nova junta directiva de la CEA

El nou president destaca la importància que s'esgoti la legislatura "perquè dona la oportunitat al Govern d'aprovar un pressupost"

La candidatura encapçalada per Gerard Cadena conformarà la nova junta directiva de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que ha estat escollida per unanimitat en ser l'única candidatura presentada. Gerard Cadena, successor de Xavier Altimir, qui va estar durant 12 anys al capdavant de l'organització, ha agraït la feina feta durant aquests anys a l'anterior junta. Durant la presentació del nou organigrama, Gerard Cadena ha destacat la importància que s'esgoti la legislatura "perquè dona la oportunitat al Govern d'aprovar un pressupost, ja que no ens podem permetre en aquests moments es que no s’aprovés un pressupost i que estem aturat durant mesos fins que es tornés a formar el nou Govern".

D'una altra banda, el nou president ha destacat com a punts importants dels propers quatre anys la celebració de la Cimera Iberoamericana per potenciar la Marca Andorra entre els empresaris i representants polítics dels diferents països que la intergren, així com, la presència de la CEA per primera vegada en el plenari de la Ueapme, l'associació europea de mitjanes i petites empreses, al desembre. Gerard Cadena també ha remarcat que l'objectiu de la nova junta directiva serà tractar d'afavorir la inversió estrangera al Principat.

Pel que fa a la Marca Andorra, Cadena ha assegurat que "és un tema de Govern i nosaltres l’hem volgut agafar perquè s’implica a tota la societat". En aquest sentit, el nou president ha recordat que l'executiu "aporta una part de les despeses, que es un 50%, i l’altre 50% es la CEA juntament amb la EFA i la cambra de comerç que aniran a buscar aquest finançament a través d’altres empreses".

Respecte al objectius de la nova junta directiva, Gerard Cadena ha remarcat que "hi ha molta feina a fer i per tant l’organitzarem de manera que es pugui dinar suport a totes les empreses que estan al teixit empresariat d’Andorra i una altre bloc de comissions que son les laborals i les juridicofiscals". Cadena ha assegurat que "no ens podem quedar amb la estructura que tenim actualment i ens hem d’adaptar a als nous reptes de la societat, com el blogchange o les noves tecnologies, es les que haurem de treballar per ampliar la xarxa d’empreses que hi ha al Principat".

La nova junta directiva està integrada per Gerard Cadena, en el lloc de president, Miquel Armengol, com a vicepresident, Elena Redondo, en el lloc de secretària, Jordi Nadal-Balletbó, com a tresorer, i Montserrat Ronchera, Ramon Oliva, Jordi Ballé, Jordi Prat, Àlex Armengol, Esther Puigcercós, Astrid Padrós i Gemma Riu, com a vocals de la mateixa.