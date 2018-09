Empreses del país buscaran treballadors a la Seu d'Urgell

La Seu d’Urgell acollirà el proper dimarts dia 25 la quarta edició del Workshop ocupacional, iniciativa dirigida a afavorir la contractació de desocupats de la zona posant-los en contacte amb empreses que cerquen treballadors. Novament hi haurà representació de negocis andorrans a la recerca de personal. També hi participaran companyies de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Segons va avançar l’ajuntament de la capital alturgellenca, les empreses provenen de sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç o la informàtica i l’administració.

La jornada arrencarà a un quart de deu del matí al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP). Obriran l’acte