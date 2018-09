Martí anuncia eleccions per a finals de març o principi d'abril

El cap de Govern no concreta la data dels comicis i només anuncia que se celebraran abans de Setmana Santa

Actualitzada 18/09/2018 a les 11:53

Redacció Andorra la Vella

Toni Martí ha parlat de la convocatòria electoral en la resposta als diferents grups parlamentaris en el Debat d'Orientació Política que se celebra al Consell General des d'ahir però no ha donat cap data concreta. El cap de Govern ha assegurat que els comicis se celebraran "a finals de març o principi d'abril, en tot cas abans de Setmana Santa" i, per tant, esgotarà la legislatura i queda descartada la possibilitat de convocar-los al desembre.

Els grups parlamentaris de l'oposició han coincidit a criticar la feina de l'executiu demòcrata per no haver fet les reformes pendents que s'havia dit que estarien fetes en aquesta legislatura.

El president del grup mixt, Josep Pintat, ha proposat una resolució al Consell per fer les eleccions generals el 16 desembre, abans que el cap de Govern hagi comentat que no hi haurà comicis fins a la primavera vinent.