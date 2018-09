El cap de Govern ha destacat en el Debat d'Orientació que han hagut de fer front a la pitjor crisi econòmica de la història recent del Principat

Toni Martí repassa la feina feta durant la legislatura Toni Martí pronuncia aquest matí l'últim discurs en un Debat d'Orientació Fernando Galindo

Actualitzada 17/09/2018 a les 12:00

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern exposa la feina feta per l'executiu durant aquesta legislatura en la intervenció del Debat d'Orientació política que està fent des de dos quarts de deu del matí. Toni Martí ha assegurat que l'executiu de Demòcrates per Andorra (DA) deixarà una Andorra en millors condicions i més ben preparada que la que van trobar en iniciar el primer mandat el 2011 i ha assenyalat que tots els sectors econòmics estan tenint millors resultats que en aquell moment, amb una pujada del PIB del 2,2% en el segon trimestre d'aquest any.

Martí ha subrallat que Andorra ha hagut de fer front a la pitjor crisi econòmica de la història recent i que el cas BPA "ha condicionat en bona mesura aquesta segona legislatura" i que, per això, van haver de prioritzar durant el primer any i mig d'aquest mandat la resolució d'aquesta crisi. Una situació que ha fet que s'hagi "endarrerit el ritme d'altres reformes, lleis i accions prioritàries", segons el cap de Govern. Martí ha indicat que com que Andorra no té un banc central que sigui prestador d'última instància aquesta figura es trobarà "molt probablement" en el marc de les relacions amb la Unió Europea.