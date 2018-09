El Fòrum de la Joventut d'Andorra aprova un pressupost de 35.000 euros

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra va aprovar divendres passat un pressupost de 35.664 euros per al pròxim curs, la qual cosa suposa un increment de 1.236 euros respecte al de l’any passat. Aquest augment es deu al fet que, per qüestions demogràfiques, durant aquest exercici hi ha més joves entre 16 i 29 anys amb un total d’11.888, que és la franja d’edat a través de la qual es finança l’organització. Aquest pressupost es va aprovar en una assemblea en la qual també es va aprovar la participació en un estudi sobre la joventut andorrana i es va