Al vehicle de la parella s'hi va trobar perfums de diferents marques, peces de roba, cartons de tabac i ulleres, entre d'altres

Actualitzada 17/09/2018 a les 14:17

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir divendres al vespre un home i una dona no residents com a presumptes autors de furts continuats ens establiments comercials. El valor total de la mercaderia requisada ascendeix a 7.200 euros.

L'avís va arribar als agents després que una botiga d'Andorra la Vella advertís que la parella havia sostret dues ulleres. Gràcies a la descripció física dels acusats la policia va poder identificar-los, els quals va trobar amb una bossa folrada de paper d'alumini per tal d'inhibir els sistemes d'alarma de les botigues. Posteriorment, els agents va trobar el cotxe dels presumptes infractors, on hi van trobar perfums de diferents marques, peces de roba, cartons de tabac, i ulleres, entre d'altres.