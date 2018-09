Calvó es reunirà amb l'Aldosa Veïns abans que comencin les obres de l'ETR

La ministra espera que es puguin iniciar els treballs abans de final d’any i evitar l’hivern

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, es reunirà amb els membres de l’Aldosa Veïns abans que comencin les obres per fer l’ETR a la Gonarda, tal com li havien demanat fa uns dies. Calvó va afirmar que els mantindrà “al dia” de totes les decisions i que també formaran part de la mesa per seguir l’evolució dels treballs. “Abans de començar les obres farem una trobada amb ells per notificar-los qui serà el cap del projecte, però encara no sé quan serà perquè abans les haurem d’adjudicar”. La ministra va recordar que ja s’ha fet l’edicte per a la