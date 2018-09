Haver agafat l’alta per entrar en vacances i després immediatament la baixa, col·loca l’afer en el punt de mira dels inspectors

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) està investigant la baixa que va presentar a l’hospital el cap d’urgències del centre, Josep Gómez Jiménez i que va ser firmada per Lluís Burgués. Aquesta baixa està sota el punt de mira perquè la forma com s’ha gestionat entra dins de les tipologies que els inspectors de la CASS es miren escrupolosament. Al contrari del que es podria pensar, l’atur de treball no està principalment sota sospita perquè va ser entregat just després que es fes públic que Gómez anava a ser acomiadat quan es reincorporés. El motiu fonamental d’una inspecció específica,