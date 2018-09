Espanya allibera un exministre d'Hugo Chávez processat pel 'cas Pdvsa'

Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia d’Hugo Chávez i processat per la justícia andor­rana pel cas Pdvsa, va ser posat en llibertat divendres passat per un jutge espanyol. Villalobos estava acusat d’un suposat delicte de blanqueig de capitals, però la justícia espanyola entén que per ara no hi ha base que sustenti l’acusació. El magistrat espanyol l’investiga a causa d’una transferència de set milions de dòlars que va fer entre octubre del 2011 i juny del 2012 a la sucursal de Lisboa de Banco Madrid. També està sent investigat per suborn internacional i per blanqueig als Estats Units. A Andorra, Vi­llalobos ha