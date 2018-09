Mingorance diu que el seu nomenament a Corts no afectarà el 'cas BPA'

La magistrada reconeix que al procés d’instrucció encara hi ha aspectes “complexos”

La fins ara instructora del cas BPA, Canòlic Mingorance, no creu que el seu nomenament al Tribunal de Corts afecti els tempos del procés que investiga les presumptes irregularitats comeses en matèria de blanqueig de capitals per part d’exdirigents de l’antiga entitat bancària. Durant l’acte de presa de possessió del càrrec de magistrada a Corts, que va tenir lloc ahir a la Casa de la Vall, Mingorance va explicar que dins de l’afer BPA hi ha “diferents casos”.

“Parlem del cas BPA com si fos un expedient”, va afirmar Mingorance, que al mateix temps va dir que tot l’entramat no és