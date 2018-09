“Els caçadors hem arribat a un grau de maduresa important”

Afirma que la col·laboració amb les autoritats i els animalistes ajuda a cuidar i a fer créixer el nombre d’exemplars d’isard i són els primers interessats en la seva supervivència

Demà comença la Setmana de la caça de l’isard i el president dels caçadors destaca el pes de la tradició, de la convivència i de la germanor d’aquest esdeveniment, així com del valor que aporten per mantenir l’espècie en bona salut.



Amb quines perspectives es presenta aquesta Setmana de caça de l’isard?

Esperem que el temps ens acompanyi, que ningú es faci mal, que sigui una setmana de convivència i amb un bon clima. Podrem caçar 96 exemplars, menys que l’any passat, però per a nosaltres el més important és gaudir de la natura, la munta-nya, la família i els amics.



Quina relació

#1 Andorra Lover

(15/09/18 08:03)