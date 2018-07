Actualitzada 17/07/2018 a les 06:55

Membres del cos de bombers van intervenir ahir per apagar un foc en una caseta d’obres dels nous dipòsits d’aigua potable, a la carretera d’Engolasters. Tot i les flames no hi va haver ferits, però la infraestructura va quedar molt afectada. L’avís es va produir poc abans de les deu del matí.