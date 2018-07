Les defenses consideraven que l’executiu, socis minoritaris i preferentistes no podien ser-ne part

El Tribunal Constitucional ha rebutjat l’admissió a tràmit del recurs d’empara que van presentar les defenses dels acusats del cas BPA perquè el Govern com a acusació particular, i els socis minoritaris i preferentistes com a actors civils, fossin exclosos del judici. Els processats consideraven que aquests no estaven legitimats per ser presents com a part en la vista perquè no són ofesos ni tampoc han patit danys i perjudicis per part dels acusats. El TC ha considerat tot el contrari, en la línia del Tribunal de Corts, que a mitjans de març va desestimar l’incident de nul·litat presentat per