Una mostra de segells repassa la imatge d'Andorra a Espanya

L'ambaixador espanyol ha presentat un segell i un mata-segells que commemoren els 25 anys de relacions diplomàtiques entre ambdós països

Actualitzada 16/07/2018 a les 21:11

Andorra la Vella Redacció / Agències

El vestíbul del Consell General ha acullit avui l'acte institucional de commemoració dels 25 anys de relacions diplomàtiques entre Espanya i Andorra. El síndic general, Vicenç Mateu, l'ambaixador d'Espanya, Manuel Montobbio, i el cap de Govern, Toni Martí, han oferit uns parlaments als assitents. També s'ha inaugurat l'exposició '25 anys de segells del correu espanyol a Andorra', amb més de 350 peces que simbolitzen el vincle entre els dos països. Com ha explitat l'ambaixador, els segells reflecteixen "com els andorrans s'han volgut mostrar al món als espanyols". Montobbio ha presentat en l'acte un segell i un mata-segells que commemoren aquests 25 anys de relacions diplomàtiques.

La mostra recull segells de diferents temàtiques, des d'imatges que il·lustren la realitat pròpia andorrana, passant per paisatges o esdeveniments esportius. Sèries que commemoren la participació d'Andorra al Consell d'Europa o els deu anys d'Andorra a les Nacions Unides el 2003, però també moments claus de la història del país, com les tres sèries dedicades a la Constitució andorrana que s'han emès al llarg dels darrers 25 anys. L'exposició compta amb la sèrie de segells dedicada al Nadal, que surten a la venda durant el mes de novembre des de fa 25 anys. Del 2005 al 2009 l'encarregat d'il·lustrar-los va ser l'artista Sergi Mas, però des de fa uns anys la imatge seleccionada es decideix en un certamen entre els alumnes del batxillerat artístic de l'escola andorrana.