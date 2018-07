La policia deté tres homes per diversos furts a establiments comercials i industrials

Es tracta de residents acusats de fets ocorreguts des de finals del 2017

Actualitzada 16/07/2018 a les 12:54

Redacció Andorra la Vella

La policia ha informat avui de la detenció de tres homes amb edats entre 29 i 39 anys acusats de ser els presumptes autors de diversos furts amb força en diversos establiments comercials i industrials, segons s'assenyala al comunicat d'actuacions setmanals. L'arrest es va produir divendres passats i els fets il·lícits comesos van començar a finals del 2017 i han arribat fins aquest juliol. L'operació s'ha anomenat Oxitall i està judicialitzada.

El cos de seguretat ha indicat també que la darrera setmana s'han produït catorze detencions en el marc de la campanya de controls d'alcoholèmia, onze homes i tres dones, i amb una taxa màxima d'1,74 frams per litre de sang detectada gairebé a les cinc del matí de dissabte a un jove resident de 23 anys. Els agents han efectuat quatre arrests més de persones controlades amb diferents quantitats d'estupefaents.

La informació de la policia especifica a més la detenció d'una parella de 25 i 27 anys dijous passat com presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic a la Cortinada. Els agents van ser requerits a un domicili particular on els implicats s'haurien agredit mútuament.