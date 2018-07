Gili titlla de “terrible” l'estat de la reforma sanitària demòcrata

El PS vol saber quan entrarà en vigor la figura del metge de referència

La consellera general del PS Rosa Gili ha entrat a Sindicatura vuit preguntes relacionades amb la reforma sanitària “que segueix amb un balanç terrible”. Especialment vol saber l’estat en què es troba l’assignació del metge referent, un tràmit que el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va anunciar que seria operatiu al juny, però que encara no ha entrat en funcionament. Per això, Gili ha preguntat a l’executiu sobre les accions que ha fet per implementar-lo, així com per promocionar el seu ús per part dels pacients. “Aquesta mesura és clau en la necessària reforma sanitària que fa tant de