“Un vell ingressat en un geriàtric no hauria de ser un 'presoner'”

Considera que cal potenciar l’atenció domiciliària perquè ara quan s’entra en un geriàtric ja no se’n surt i l’objectiu ha de ser que el pas pel centre sigui temporal, per recuperar-se

Després que el SAAS manifesti que la major part dels pacients d’El Cedre són “sociosanitaris” i per tant no hi haurien d’estar ingressats, o això he entès jo, considero que haig de parlar amb el major expert en geriatria nacional que conec. Albert Font fa trenta anys que dirigeix Sant Vicenç d’Enclar.



Em pot explicar qui són i quin és el problema amb els pacients sociosanitaris?

Amb els anys que fa que participo en reunions encara no he descobert què vol dir un pacient sociosanitari. Quan algú està malalt sempre té un problema social perquè influeix en el seu desenvolupament diari. Al