Per un passadís estret

Als dos anys es va posar els esquís i des de llavors no ha parat de lliscar. Vint-i-tres anys després l’encampadà Noah Albaladejo es dedica de forma professional al freestyle. Es tracta d’un esport que consisteix a “baixar per muntanyes, forapista, per llocs no trepitjats”, explica en declaracions al Diari. El 6 de juliol passat va fer el descens d’una canal d’Arcalís situada per sobre del llac de Tristaina. Va trigar entre trenta i quaranta segons a baixar i el vídeo que va gravar posteriorment va córrer per les xarxes. I és que el compte d’Ordino Arcalís va compartir-lo. “Un