Un adeu digne per als difunts

Una empresa andorrana pot canviar la manera de dir l’últim adeu als difunts. La societat del Principat Shengtai, presidida pel resident Xavier Miquel, ha desenvolupat un filtre ecològic que frena la descomposició del cos d’una persona traspassada sense la necessitat d’aplicar-hi productes químics –tal com es fa actualment–, abans de posar-lo novament a disposició de les famílies per retre-li l’últim homenatge.

Un cop s’aplica aquest producte al tòrax de la persona difunta, el cos no perd líquids, no fa males olors i alhora permet que la pell recuperi el seu color. Aquest giny es preveu que tingui una alta aplicabilitat a