La jutgessa Lamela no s’ha oposat a la petició i la Generalitat haurà de decidir quin és el centre

Joan Besolí serà traslladat la setmana vinent a una presó catalana que encara s’ha de decidir després que la jutgessa Carmen Lamela no s’hagi oposat a la petició de la defensa d’apropar l’exconseller de Finances del comú lauredià el màxim possible a An­dor­ra. La comunicació ha estat especialment ben rebuda per la família, segons fonts properes, ja que l’empresonament a Soto del Real comportava greus dificultats per als trasllats i les estades.

El trasllat tindrà lloc entre dilluns i dimarts i la voluntat de la família és que es tingui en compte la proximitat amb Andorra. El centre elegit no dependrà