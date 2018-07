El conductor circulava amb una taxa d’alcohol en sang d’1,13 grams per litre

La policia va detenir un home dijous passat al Pas de la Casa per donar positiu d’alcoholèmia després d’atropellar un nen de 5 anys. Els fets van passar a l’avinguda d’Encamp, que creua tota la zona comercial. El conductor circulava amb un turisme amb matrícula francesa i de la marca americana Ford per l’esmentada avinguda pels volts de les set de la tarda. L’home, no resident, s’hauria desviat de la carretera i hauria atropellat el vianant. Fruit de l’impacte el nen va resultar ferit i va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fonts hospitalàries van confirmar ahir al