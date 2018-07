Quatre constructores andorranes s’han presentat al concurs per construir l’edifici, que ha d’estar acabat el 2021

Les obres per erigir l’edifici The Cloud començaran al setembre. Uns treballs que inclouen la construcció de l’estructura, els fonaments i les instal·lacions tècniques, i que tenen un cost estimat d’uns 31 milions d’euros. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va confirmar ahir en declaracions al Diari que el calendari amb el qual treballa el Govern preveu començar a construir les bases de l’edifici tornant de vacances. Així mateix, va avançar que la setmana que ve se sabrà quina empresa ha guanyat el concurs per fer El Núvol.

Un total de quatre empreses andorranes s’han presentat al concurs: Progec, Copsa, Pidasa