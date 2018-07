L'A i PS volen més coordinació a Carlemany

Afirmen que els treballs perjudiquen el comerç i que s’hi hauria de permetre la circulació

Els consellers de la minoria d’Escaldes, Marc Magallón (L’A) i Cèlia Vendrell (PS+I), van reclamar ahir que la majoria “aprengui dels errors comesos” durant el primer tram de les obres de l’avinguda Carlemany, que estan a punt de finalitzar “i que han perjudicat la caixa dels comerços”. Segons van indicar en una trobada conjunta, el ritme dels treballs ha estat correcte però no tant la coordinació interna, ja que com va afirmar Magallón “caldria intentar sectoritzar al màxim les zones d’obres, que no s’aixequi tota la calçada de cop i intentar aprendre del que no s’ha fet ben fet fins