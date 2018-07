Front comú perquè la UE reconegui les especificitats a la lliure circulació de persones

El cap de Govern, Antoni Martí, el ministre d'Estat de Mònaco, Serge Telle i el secretari d'Estat d'Afers Exteriors, Afers Polítics i de la Justícia de San Marino, Nicola Renzi, s'han reunit a avui

Actualitzada 13/07/2018 a les 20:23

El cap de Govern, Antoni Martí, ha viatjat a avui a Mònaco per reunirse amb el ministre d'Estat de Mònaco, Serge Telle i el secretari d'Estat d'Afers Exteriors, Afers Polítics i de la Justícia de San Marino, Nicola Renzi. Els tres mandataris han acordat unir esforços perquè la Unió Europea reconegui les respectives especificitats pel que fa a la lliure circulació de persones, dintre del marc de la negociació per a l'acord d'associació amb la UE.



Martí ha compartit amb Telle i Renzi l'acord que Andorra ha tancat amb la Unió Europea referent a la lliure circulació de mercaderies, que preveu estendre la unió duanera a tots els productes agrícoles amb l'excepció del tabac, per al qual s'estableix un període transitori de 30 anys. El període transitori més llarg previst en qualsevol tractat bilateral dels signats amb la Unió Europea fins a l'actualitat. Segons el cap de Govern, l'acord assolit al tomb de lliure circulació de mercaderies demostra que la Unió Europea "és sensible a les propostes d'Andorra, sempre que siguin raonables i raonades".



Els tres mandataris s'han emplaçat a continuar mantenint trobades, tant a nivell polític com tècnic, als respectius països i també a Brussel·les, per posar en comú punts de vista i estratègies de negociació pel que fa a les converses relatives a la lliure circulació de serveis i lliure circulació de capitals. Martí, Telle i Renzi han manifestat la intenció de traslladar a la Comissió Europea la voluntat d'accelerar les converses i d'arribar a un acord global de principis generals durant l'actual mandat de la Comissió, presidida per Jean-Claude Juncker. En aquest sentit, Antoni Martí ha matisat que "per a Andorra la negociació de l'acord d'associació és més important que no pas urgent i per tant volem seguir negociant sense pausa però també sense precipitació".