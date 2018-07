El sector hoteler aprova el control de la reputació en línia als establiments

La Unió Hotelera i Autèntics Hotels s’adaptaran a les exigències que marqui el ministeri

El sector hoteler considera que el control de la reputació online, que afectarà inicialment hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions, ajudarà a millorar els serveis dels establiments. Si bé a la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) hi havia algunes discrepàncies, pel fet que hi ha serveis que poden fer variar el posicionament en funció del negoci, finalment estan d’acord que aquest ítem es tingui en compte a l’hora de classificar els hotels. En aquesta línia es va expressar el president de la Unió Hotelera, Carles Ramos. “Estem d’acord que la reputació en línia influeixi directament”, va manifestar.

Per la seva banda, la