Disset obres aspiren als Premis Innovació Educativa

El cinc d’octubre, Dia Mundial del Docent, tindrà lloc el lliurament de premis

Actualitzada 13/07/2018 a les 18:22

Redacció Andorra la Vella

El 31 de maig va finalitzar el termini de lliurament dels treballs per a la primera edició dels Premis Innovació Educativa Principat d’Andorra, convocats pel Consell General. La convocatòria ha comptat amb la participació de 17 obres, realitzades per 24 autors amb la col·laboració de gairebé 300 alumnes de diferents centres educatius, tant nacionals com internacionals.

De les 17 obres entregades, 16 optaven al Premi Maria Geli, adreçat a professionals o equips de professionals de l’educació, i la restant al Premi Conec.Andorra, adreçat als alumnes de 12 a 18 anys. Per manca d’anonimat dels autors d’una obra en el document principal, un dels 16 treballs presentats a la modalitat del Premi Maria Geli va quedar descartat.

Durant el mes de setembre de 2018, el jurat dels Premis Innovació Educativa Principat d’Andorra procedirà a la deliberació de les obres guanyadores. El cinc d’octubre, Dia Mundial del Docent, tindrà lloc el lliurament de premis d’aquest certamen.