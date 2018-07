Puyal serà l'encarregat d'inaugurar el curs de l'UdA

El periodista Joaquim Maria Puyal serà finalment l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural per obrir el curs acadèmic a la Universitat d’Andorra (UdA), després que l’exministra d’Educació de França Najat Vallaud-Belkacem, la primera invitada, comuniqués que no podria assistir-hi. L’acte se celebrà el 16 d’octubre a les onze del matí a l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià i serà obert al públic. Puyal, que aquest any ha anunciat que deixa les retransmissions dels partits del Barça a Catalunya Ràdio que feia des del 1985, és doctor en Lingüística, llicenciat en Filologia romànica i també en Ciències de