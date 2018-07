Dotze noves rutes de senderisme a la guia “Camins d'Andorra”

La publicació conté un total de 66 itineraris repartits entre les set parròquies

Una ruta a la Massana Les rutes pel Comapedrosa es poden fer a cavall. COMÚ LA MASSANA

Redacció Andorra la Vella

Andorra Turisme i els comuns han reeditat la guia de senderisme “Camins d’Andorra”, on s´hi han inclòs 12 noves rutes de senderisme.

La publicació, que també ha renovat el seu disseny, conté un total de 66 itineraris repartits entre les set parròquies. Cada itinerari està explicat mitjançant una fitxa extraïble que es pot protegir amb una funda de plàstic, inclosa també amb la guia. A la fitxa s’especifica informació pràctica per al visitant que acudeix al país a practicar senderisme.

Les rutes estan catalogades en funció del nivell de dificultat en diferents colors que van de menys a més difícil (negre, vermell, blau i verd). Es tracta de rutes de senderisme que pretenen ampliar al visitant les possibilitats de descobrir Andorra a través dels seus paisatges. En aquest sentit, la guia ofereix 13 rutes que arriben a estanys i llacs, 21 que detallen l´itinerari per coronar un pic i 32 de diferents senders.

S´han editat un total de 6.000 exemplars en català, castellà, anglès i francès. La guia ja està a la venda a un preu de 6 euros, i està disponible a totes les oficines de turisme del país.