Debat sobre el paper del Tribunal Constitucional en el 25è aniversari

El vicepresident del TC, Dominique Rousseau, destaca la importància de l'existència d'organismes de control per al Govern i el parlament

Debat sobre la independència judicial en el 25è aniversari del Constitucional Representants de tribunals constitucionals de diversos països han exposat les seves experiències Fernando Galindo

Actualitzada 12/07/2018 a les 16:59

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional celebra els 25 anys amb unes jornades de ponències i col·loquis on es debat sobre la independència d'aquests òrgans. El vicepresident del TC, Dominique Rousseau, ha exposat aquest matí que l'Alt Tribunal "és un element d'equilibri, un garant" perquè ara els parlaments són menys independents des del punt de vista del Govern. Ha remarcat que són democràtics i fan lleis però el parlament no té el 100% de mesures per fer el rol de control de l'executiu i per això fan falta altres instàncies com el TC i la premsa que fan de mecanismes de control. Rousseau ha destacat que aquesta és una situació que es dona a tots els països perquè els governs i els parlaments són un bloc i calen organismes de control, ha insistit.

El president del TC, Isidre Moles ha subratllat en l'obertura de les jornades que l'organisme "compleix amb la independència i radical imparcialitat la seva funció", mentre que el síndic general, Vicenç Mateu, ha comentat la gran transformació física i institucional i també de mentalitat que ha viscut Andorra i ha apostat per l'obertura de l'acord d'associació.

Representants dels màxim òrgans constitucionals de Letònia, Kosovo i Montenegro han intervingut al llarg del matí per ressaltar les experiències als seus països per garantir la separació de poders i sobre la seguretat financera dels jutges.