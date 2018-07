La direcció destaca l’endarreriment d’algunes mesures previstes en la reforma sanitària i menys inversions l’any passat

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va tenir 1,8 milions menys d’ingressos per activitat l’any passat i va incrementar el dèficit en 800.000 euros. Segons va explicar el director econòmic i de recursos generals, Luis Buendia, “pel que fa a ingressos no hem assolit la xifra prevista amb un diferencial que és un 5% menor” –es tracta de 3,3 milions–.

La meitat d’aquest import, 1,5 milions, correspon a un “menor grau d’execució” en l’àmbit de les inversions, és a dir, diners que no es van gastar en projectes. Segons Buendia, la resta de la quantia, d’1,8 milions d’euros, i que és

(11/07/18 11:09)