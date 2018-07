La licitació per optar a la implantació i el manteniment de la plataforma intermodal de mobilitat indica que el nou servei estarà en marxa a mitjan 2019

El Govern preveu que l’inici de les operacions de les noves concessions de les línies d’autobusos nacionals sigui entre el maig i el juny de l’any que ve. Així ho indica en el plec de bases del concurs internacional que va convocar fa unes setmanes per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la implantació i manteniment de la plataforma intermodal de mobilitat, que ha de gestionar les línies d’autobusos i el transport públic integrat. D’aquesta manera, s’ajorna gairebé un any l’inici de les noves concessions, que el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va assegurar que estarien