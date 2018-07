Jaume Bartumeu no descarta arribar a un pacte però reconeix les diferències entre formacions

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va reconèixer ahir que ha mantingut converses amb membres de Virtus Unita i descontents dels liberals per estudiar la possibilitat de crear una llista territorial conjunta. Les distàncies ideològiques de les formacions són ara per ara distants i malgrat que el president d’SDP no tanca la porta a res admet que és difícil que hi hagi una entesa.

En roda de premsa, Bartumeu va dir que ha parlat amb diversos representants excepte amb Unió Laurediana (UL). “Amb UL, avui en dia no hi ha hagut cap contacte polític”, va dir l’excap de Govern, que sí que