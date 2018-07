Un home s'adorm al volant en un viatge d'Andorra a Galícia sense aturar-se a descansar

Un conductor es va accidentar diumenge passat a la matinada a Galícia després d’intentar un trajecte ininterromput des del Principat. L’home, de 68 anys i de nacionalitat espanyola, es va quedar adormit al volant a les 5.20 hores, quan es dirigia cap a Pontevedra. El vehicle va sortir pel marge esquerre de la carretera i va topar amb la barrera de seguretat. L’afectat no va patir cap tipus de lesió i la circulació, que en aquella hora era escassa, no es va veure afectada. Arran de l’accident hi va haver la intervenció de l’equip d’atestats del trànsit.

