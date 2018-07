L’ens descarta amb només un vot en contra la proposta de la delegació andorrana

L’assemblea parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) va rebutjar ahir durant la trobada de l’ens a Berlín una moció presentada per la delegació andorrana per reconèixer el dret a garantir les comunicacions amb l’exterior del Principat. La mesura, presentada com a esmena oral per part del conseller independent de la Massana Carles Naudi, estava enfocada en el fet que Andorra pogués tenir accés per carretera a França a l’hivern i que l’Estat veí es comprometés a netejar la via quan quedés impracticable.

En cas que hagués obtingut el llum verd, la decisió no hauria estat