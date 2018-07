L'hospital atén un 10% més d'usuaris al servei d'oncologia

El servei ja ha rebut 462 pacients aquest any, els mateixos que en tot el 2016

SAAS Presentació de la memòria del SAAS de l'any 2017

Actualitzada 10/07/2018 a les 17:11

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha publicat aquest matí la memòria de l'any 2017 a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.

Des del SAAS fan un balanç satisfactori i destaquen l'increment del nombre de pacients atesos pel servei d'oncologia, que el 2017 es van incrementar un 10% respecte l'any anterior. Aquest any ja han rebut 462 usuaris, el mateix nombre que tot l'any passat. El director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, apunta que aquest increment és degut a una major confiança per part de les persones malaltes en els serveis del país. També ha explicat que s'han ampliat els serveis amb la contractació d'un coordinador d'oncologia, la implementació de diversos comitès de tumors per a diverses patologies i protocols per diverses malalties oncològiques.



Una altra dada positiva reflectida a la memòria és la disminució de l'estada mitjana, que ha passat de 5 dies a 4,5. Des del SAAS han manifestat la importància de procurar que el pacient estigui el més aviat possible a casa seva, per evitar complicacions com infeccions. Els responsables han volgut destacar indicadors de qualitat assistencial, com la taxa de mortalitat que és un 14% inferior a la d'altres centres sanitaris similars. El Servei d'Atenció a l'Usuari va rebre un total de 142 queixes l'any 2017, així com 31 agraïments i 13 suggeriments.